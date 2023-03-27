Міністр зауважує, що невдовзі переваги цієї техніки, завдяки українським військовим, відчують на собі російські окупанти.

Міністр оборони України Олексій Резніков, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максим Миргородський та українські десантники "обкатали" нову бронетехніку від міжнародних партнерів.

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger-ів від Британії, Stryker-ів та Cougar-ів від США та Marder-ів від Німеччини", – зазначив міністр у Facebook.

Він зауважив, що ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною, і що увесь цивілізований світ "перезавантажиться і врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу РФ".

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"За цей рік все змінилося. Україна змінила світ. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. І ми вже перемагаємо. Адже "спецоперація" орків йде "за планом" – вони риють окопи й намагаються укріплюватись. В своїх головах вони вже змінили парадигму з "ми друга армія світу і ми вас переможемо за три дні" на "треба переходити в оборону", – зауважив Резніков.

Міністр зазначив, що було пройдено великий шлях, і багато ще попереду.

"Всі наші міста будуть звільнені і ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані у 1991 році. А ця нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою", – написав урядовець.

Він додав, що невдовзі переваги цієї техніки, завдяки українським військовим, відчують на собі російські окупанти.

"До речі, після особистого "пілотування" Challenger-ом як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож, в сухому залишку: наш "військовий зоопарк" розширюється. А до "бойових кицьок" долучився "слон". Саме так прозвали Challenger наші десантники", – написав очільник МОУ.

Зброя для України: останні новини

Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2, які були обіцяні декілька місяців тому. Вони вже перетнули кордон і перебувають на території України.

Декількома днями раніше Німеччина погодила новий пакет військової допомоги для України. До нього вперше увійшли броньовані інженерні машини Dachs.

Крім того, побільшало країн, які готові приєднатися до програми закупівлі боєприпасів для України. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в цьому проекті беруть участь уже 20 європейських держав.

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