Рішення про ліцензії на ракети до Patriot для України ще немає, - Держдеп

За словами представника Держдепартаменту Яна Бейтсона, це питання ще обговорюється.

Сполучені Штати ще не ухвалили остаточного рішення щодо виробництва ракет для ЗРК Patriot на території України. Про це заявили виданню DW у Держдепартаменті США.

За словами представника Держдепартаменту Яна Бейтсона, це питання ще обговорюється, незважаючи на вже другу заяву президента США Дональда Трампа про готовність надати Києву таку ліцензію.

"Трамп не сказав, що це буде. Але він багато говорив про українську армію, у них була хороша зустріч між президентом Зеленським і Трампом. Трамп говорив про гарне враження - яке, як ми знаємо, не завжди було. Те, що він говорить про успіхи української армії, це, звичайно, хороший знак. Але як саме буде далі, поки що неясно, саме тому, що дипломатичні переговори тривають саме зараз", - сказав Бейтсон у відповідь на запитання про ліцензію та військову допомогу Україні.

Відео дня

Він закликав не розглядати відсутності наразі подробиць цих переговорів як "поганий знак". Аналізуючи позицію глави Білого дому, представник Держдепартаменту зазначив, що той "людина дії" і очікує від сторін військового конфлікту саме таких вчинків.

Ліцензії на ракети для Patriot

Раніше аналітики Defense Express писали, що Україна веде перемовини з американською компанією Raytheon щодо розгортання ліцензійного виробництва ракет до зенітного ракетного комплексу Patriot в Україні.

За їхніми словами, це уточнення щодо компанії остаточно розкриває, які саме ракети будуть локалізовані в Україні. Raytheon розробляє та виробляє зенітні ракети PAC-2 GEM-T. Вони не виробляють більш сучасні ракети серії PAC-3, це прерогатива компанії Lockheed Martin.

Вас також можуть зацікавити новини: