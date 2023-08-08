ЗМІ зазначають, що раніше проблеми РФ з виробництвом оптики для танків давали українським військам перевагу на полі бою.

Росія схоже вирішила проблеми з нестачею оптики, яка стримувала її виробництво сучасних танків T-72B3, T-80BVM і T-90M.

Як пише Forbes, два великих російських заводи - "Уралвагонзавод" і "Омськтрансмаш" раніше використовували придбані у французької компанії теплові камери Catherine-FC, які були основним компонентом прицілу "Сосна-У", що встановлювався на такі танки.

Водночас після повномасштабного російського вторгнення в Україну французькі санкції щодо Росії заборонили експорт теплових камер. Тому Кремль почав розконсервувати старі танки T-62, T-72 і T-80 і встановлювати на них старі приціли 1PN96MT-02 1970-х років.

Відео дня

"Росіянам просто не вистачало "Сосна-У" на складі, щоб закінчити виробництво більше декількох сотень Т-72B3, T-80BVM і T-90M. Їм навіть довелося встановлювати на ці танки старі 1PN96MT-02, замість недоступних "Сосна-У", - йдеться в статті.

Це мало велике значення, тому що в результаті у росіян на фронті були танки, які не могли вести бій на великих відстанях, особливо вночі. У той же час, зазначає видання, в українців були німецькі танки Leopard 1A5 і Leopard 2A4/A6 з відмінною оптикою великої дальності.

"Для військ Києва російські промислові проблеми стали важливою перевагою на полі бою", - йдеться в статті.

Водночас ця перевага може незабаром зникнути

Як повідомляє Forbes, на відео, яке поширювалося в мережі на цьому тижні, видно близько 30 танків T-80BVM, які залишають завод "Омськтрансмаш". Танки мають специфічні корпуси оптики, які вказують на установку прицілів "Сосна-У". Хоча видання не виключає, що це можуть бути приціли російського виробництва ПНМ-Т, які схожі на "Сосна-У", але не мають такої ж точності і надійності.

Відзначається, що або завод почав встановлювати Приціли ПНМ-Т на нові танки T-80BVM, або Росія якимось чином знайшли шлях обходу санкцій і змогла виготовити партію "Сосна-У".

Останній варіант не такий вже неможливий, вказує видання, нагадуючи про виявлені раніше в російських безпілотниках компоненти виробництва західних фірм.

"У будь-якому випадку, очевидно, що російська промисловість тепер виробляє нові танки з сучасною оптикою. Можливо, коли ця оптика закінчиться, росіянам знову доведеться розконсервувати старі танки. Або, може бути, російська індустрія остаточно вирішила цю проблему", - пише видання.

Відзначається, що вирішення Росією проблеми з оптикою наразі стане для України поганою новиною. Але в той же час як тільки американські танки M-1 Abrams почнуть прибувати в Україну цієї осені, баланс сил на полі битви знову може змінитися, адже M-1 має одну з кращих опт в світі.

Російські танки на фронті

З початку війни ЗСУ знищили вже понад 4,2 тисячі російських танків.

Раніше експерти відзначали, що ЗСУ вдається з легкістю "перемелювати" російські танки, оскільки у росіян застарілі танки 1970-х років, які не можуть бути захищеними від сучасних боєприпасів.

Також повідомлялося, що Росія вже майже наполовину спустошила свою найбільшу базу радянської бронетехніки. Також в мережі з'явилися фото зі старими радянськими танками ІС-3 1945 року випуску разом з припущеннями, що РФ почала розконсервувати їх для відправки на війну в Україну.

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