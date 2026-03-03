'Занадто пізно': Трамп заявив, що Іран просить США про переговори

Трамп заявив, що ППО, Військово-морський флот, Військово-повітряні сили та керівництво Ірану зникли

Іран хоче відновити переговори з США, але Вашингтон проти цього. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Їхня протиповітряна оборона, Військово-повітряні сили, Військово-морський флот і керівництво зникли. Вони хочуть вести переговори. Я сказав: "Занадто пізно"", - написав він.

Нагадаємо, що ще 1 березня Трамп говорив про те, що Іран просить у США про переговори. За його словами, іранські лідери хочуть відновити переговори, і він погодився на них.

Відео дня

Крім того, в коментарі CNBC Трамп сказав, що операція США в Ірані "просувається дуже добре", навіть з випередженням графіка. Він заявив, що режим в Ірані є одним з найжорстокіших в історії.

Трамп заявив, що США "розбивають Іран в пух і прах"

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Штати "розбивають Іран в пух і прах". За його словами, велика хвиля атак ще попереду.

Трамп додав, що США хочуть допомогти людям Ірану повернути контроль над країною. Однак зараз для них найбезпечніше залишатися вдома, адже "на вулиці небезпечно".

Крім того, президент США прогнозує, що війна проти Ірану може тривати близько чотирьох тижнів. Він підкреслив, що не хоче, щоб вона тривала занадто довго.

