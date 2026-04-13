Росія почала випробовувати 'абсолютно новий' зенітний ракетний комплекс

Російський концерн "Калашников" розпочав попередні випробування високоавтоматизованого зенітного ракетного комплексу ближнього радіусу дії територіальної протиповітряної оборони "Крона". Про це концерн повідомив на своїй Telegram-сторінці.

За словами росіян, йдеться про комплекс засобів виявлення, управління та автоматизованих мобільних бойових машин або стаціонарних бойових модулів, оснащених засобами ураження, які об’єднані між собою в єдину систему. Засобами ураження ЗРК є зенітні ракети, що серійно виготовляються концерном "Калашников".

"Крона" призначена для прикриття від ударів державних об'єктів, інфраструктури міст, спеціальних вантажів у місцях їхнього складування, споруд на стратегічних комунікаціях тощо. Основні цілі комплексу – безпілотні літальні апарати.

Відео дня

За словами росіян, попередні випробування ЗРК "Крона" проводять "в умовах, близьких до його передбачуваного використання" (тобто, у зоні російсько-української війни, – УНІАН).

Росіяни наголошують, що від науково-дослідної роботи до створення нового бойового комплексу пройшло менше двох років. Це стало можливим, в тому числі, завдяки великому досвіду боротьби з українськими БпЛА.

Російські ЗРК – інші новини

Нагадаємо, про розробку "Калашниковим" комплексу для боротьби з безпілотниками "Крона-Е" УНІАН писав ще рік тому. На думку фахівців, йдеться про контрольно-перевірочну машину на базі автомобіля КамАЗ-6560 та ЗРК "Сосна", встановлений на шасі БТР-82А.

Змонтований на "Сосні" однойменний бойовий модуль був уперше представлений ще 2013 року, але станом на 2025 рік так і не дійшов до серійного виробництва.

Він позбавлений штатних радіолокаційних засобів виявлення, тому при наведенні та супроводі цілі оператор повністю покладається на оптико-електронні системи.

У номенклатуру боєприпасів нового комплексу, ймовірно, входять високоточні ракети – 9М333 і більш досконала 9М340 з наведенням по тепловізійному та лазерному каналу.

Комплекс оснащений десятьма ракетами: шість із них розміщено у пускових установках, а ще чотири – у транспортно-пускових контейнерах. Ракети 9М340 розвивають швидкість до 900 м/с та здатні вражати повітряні цілі на дальності до 10 км та на висоті до 5 км (доволі скромні показники по сучасних мірках).

Нагадаємо, останнім часом втрати російських ЗРК суттєво зросли. Раніше в СБУ повідомили, що протягом минулого року спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України далекобійними ударами знищили половину наявних у росіян зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

