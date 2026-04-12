На озброєнні РФ помітили ЗРК-'мутанта': що з ним не так

Новий ЗРК озброєний авіаційними ракетами Р-77-1.

У російському місті Орел помітили пускову установку зенітного ракетного комплексу, озброєного авіаційними ракетами середньої дальності Р-77-1. Відповідні фото опублікував російський Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Як пише український портал "Мілітарний", судячи з фото, пускова установка оснащена чотирма ракетами "повітря–повітря", які запускаються з авіаційних пілонів, закріплених на вантажівці. Така конструкція певною мірою повторює концепцію норвезько-американського ЗРК NASAMS, який використовує авіаційні ракети AIM-9 та AIM-120.

Що відомо про авіаційні ракети Р-77

Роботи з вивчення застосування авіаційної ракети Р-77 з наземних пускових установок опрацьовували ще в СРСР на етапі розробки цих ракет у 1980-х роках. Комплекс пропонували застосовувати проти повітряних цілей із наземних пускових установок, що входять до складу зенітних ракетних або зенітних артилерійських комплексів, зокрема пускових установок ЗРК типу "Квадрат" і пускових установок, створених на базі зенітних гармат АЗП-57 зі складу ЗАК С-60.

Згідно з інформацією заводу-виробника "Вымпел", Р-77 у складі наземних зенітних комплексів забезпечує зону ураження за дальністю від 1,2 до 12 км, за висотою – від 0,02 до 9 км, за курсовим параметром – до 8 км.

Водночас, як пише видання, ці параметри стосуються перших версій ракети з максимальною дальністю пуску 80 км, тоді як сучасні російські Р-77-1 мають заявлену дальність до 110 км при повітряному пуску. Тому можна припустити, що й параметри дальності при наземному пуску також дещо зросли.

"До розробки ЗРК на базі Р-77-1 росіяни знову повернулися вже після початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році повідомлялося про випробування подібного ЗРК на випробувальному ракетному полігоні "Капустин Яр", однак тоді пускова установка мала дещо іншу конструкцію. Переміщення виробу з полігону в район міста Орла, що розташоване приблизно за 160 кілометрів від кордону з Україною, може свідчити про те, що новий ЗРК набув принаймні часткової працездатності", - вважають аналітики.

Яких ударів РФ може завдати найближчим часом

Як повідомляв УНІАН, українські моніторингові пабліки 7 квітня повідомили, що РФ може завдати нового удару балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Втім, цю ракету немає сенсу використовувати без ядерної бойової частини, вважає Валерій Романенко - авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Експерт додав, що ця ракета складається з шести блоків індивідуального наведення. Й після переходу на траєкторію зниження, ці блоки розділяються. Вони здатні наводитися індивідуально на шість різних цілей.

