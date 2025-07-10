Російській армії передали нову партію бомбардувальників-'‎качконосів'‎ (фото)

Літак нерідко критикують через недостатню тягоозброєність та погану маневреність.

"‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ відправила до окупаційної армії фронтові бомбардувальники (або винищувачі-бомбардувальники) Су-34. Про це повідомляє "Ростех".

Літаки передали після проходження ними циклу заводських випробувань і перевірки на різних робочих режимах. За словами росіян, у цьому році ОАК планує збільшити обсяги випуску бойових літаків.

Зазначимо, що підрахувати кількість літаків, які отримала або отримає армія РФ доволі важко, адже росіяни не називають кількості переданих машин, тоді як бортові номери ретушуються.

Відео дня

Можна припустити, що зараз військам відправили кілька бомбардувальників.

Варто сказати, що це не перша партія Су-34, яку російським військам передали у 2025 році. Про передачу цих літаків повідомлялось у квітні. Тоді армія Росії також отримала щонайменше два нових бойових літака.

Су-34 - що відомо

Літак має доволі незвичну зовнішність, через що його іноді називають "каченям" або "‎качконосом"‎. Також Су-34 дещо нагадує малопомітні винищувачі п’ятого покоління, втім, насправді є однією з численних модифікацій радянського Су-27, який, як відомо, належить до четвертого.

Винищувач-бомбардувальник Су-34 нерідко критикують за недостатню тягоозброєність та погану маневреність, через що його важко використовувати як літак завоювання панування в небі. Таким чином, Су-34 суттєво поступається сучасним винищувачам у багатофункціональності.

Серед переваг Су-34 – великий арсенал зброї класу "‎повітря-поверхня"‎. Зокрема, різноманітні бомби з модулями планерування і корекції (МПК), які РФ активно використовує у війні проти України.

Зазначимо, що Україна довгий час не мала свого аналога, однак нещодавно продемонструвала вітчизняний КАБ, схожий на МПК.

Вас також можуть зацікавити новини: