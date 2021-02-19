Контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан» планується підписати у 2021 році.

Міністерство оборони профінансує створення оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) «Сапсан» цього року.

Читайте такожЧеська компанія купила збройову фірму ColtЯк повідомив міністр оборони Андрій Таран, контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан» планується підписати у 2021 році.

«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись з перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив Таран.

За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».

«Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу «Нептун», - зауважив міністр.

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Автор: Костянтин Гончаров