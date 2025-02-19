Тепер північнокорейське озброєння використовується не тільки для підтримки військ КНДР у Курській області, а й на сході України.

Українські Збройні сили вперше вразили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан". Як повідомляє 412 окремий полк безпілотних систем Nemesis, це сталося на Луганщині. При цьому аналітик Forbes Девід Акс вказує, що місце, де було знищено САУ, є важливою - і не найоптимістичнішою деталлю.

Як зазначає аналітик, 412-й безпілотний ударний авіаційний батальйон патрулює ділянку лінії фронту навколо Куп'янська, ключового міста, що розташоване на життєво важливих лініях постачання вздовж кордону між Харківською та Луганською областями на сході України.

Той факт, що північнокорейська гаубиця перебувала в районі Куп'янська, підтверджує, що важке озброєння, яке Пхеньян пообіцяв Москві, не просто підтримує північнокорейський 11-й армійський корпус, що розгорнутий у Курській області. Ця техніка також підтримує російські сили на сході України, зокрема, Першу гвардійську танкову армію, яка бореться за створення плацдарму через річку Оскіл, щоб витіснити український гарнізон у Куп'янську, пише Акс.

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І хоча підкріплення КНДР не поліпшили ситуацію для Росії в Курській області, проте північнокорейська техніка може мати значення навколо Куп'янська, прогнозує аналітик.

Так, згідно із заявами Українського центру оборонних стратегій, російські війська посилили наступ на Куп'янському напрямку - перетнули річку Оскіл і просунулися в полях на північ від міста.

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Раніше військовослужбовець 77-ї бригади Віктор Петрович розповів, що російські окупанти дуже часто використовують танки як артилерію.

За його словами, в Куп'янському районі, за останній час було кілька штурмів з використанням техніки. Однак це були колони з великою кількістю БТРів, БМП, які прикривали, зокрема танки.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповідав, що на Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. Користуючись складними погодними умовами, такими як мороз і туман, противник переправляється на човнах і плотах з лівого на правий берег, намагаючись розширити плацдарм.

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