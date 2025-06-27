Міністр також зазначив, що Україна збільшить кількість ударів по РФ в у декілька разів.

Україна застосовуватиме проти російських "Шахедів" дрони-перехоплювачі, які показують високу ефективність. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в розмові з журналістами.

Він наголосив, що Україна протягом трьох років працює над створенням ефективної моделі протидії "Шахедам".

Умєров додав, що зараз ворог збільшив комбіновані удари і використовує до 500 шахедів за ніч, комбінуючи з балістичними та крилатими ракетами. За його словами, це робиться з метою виснажити наше ППО, прорахувати нашу ешелонованість, для психологічного тиску.

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"Незважаючи на це, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. І антишахедне рішення вже є - один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували", - запевнив Умєров.

Міністр сказав, що рішення, які на початку війни показували високу ефективність, з часом втрачали її, коли ворог змінював тактику. За його словами, зокрема, МВГ (мобільно-вогневі групи - УНІАН) були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись.

Він наголосив, що Україна запроваджує нові розробки - "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується.

Умєров зазначив, що минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога.

"Усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно із затвердженими планами. Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів", - сказав міністр.

Умєров розповів, що сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік. За його словами, станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів - це всі закупівлі, і АОЗ (Агенція оборонних закупівель - УНІАН), і ДССЗЗІ (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України - УНІАН), і безпосередньо бригад.

Він нагадав, що минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування.

"Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму. Зараз з нашим департаментом фінансів аналізуємо і бачимо, що не всі бригади ці кошти витрачають. Хтось потім з комбригів каже: "Пане міністре, у мене нема кому закупати", у когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє. Тому зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence - він буде працювати просто. Бригади бачать "маркетплейс" дронів - кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно", - запевнив Умєров.

Боротьба з "Шахедами" - останні новини

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, коли Україна зможе ефективно збивати велику кількість "Шахедів". За його словами, зараз наша держава має на озброєнні різні типи зенітних дронів, якими можна збивати БпЛА ворога.

"Партнери активно допомагають в цьому. Зрозуміло, що не дронами єдиними. Треба ще багато засобів, щоб проводити радіолокаційну розвідку, виходити на ціль, системи наведення. Таким чином масштабувати це по всій території країни. Звісно, ми не зможемо покрити дроновим ППО всю країну. Але зробити це, як ми робимо з початку вторгнення локально, закриваючи міста, обʼєкта, напрямки, міста - до того воно все і йде", - зазначив він.

Водночас головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, чому Україна не може збивати всі ворожі "Шахеди". Він наголосив, що найкращий можливий показник для України - це збиття 90% ворожих цілей.

"Ніколи не буває протиповітряної системи, яка дозволяє збити 100% цілей. Її не існує. 90% показник - це стеля. І його доволі часто демонструють Сили оборони України. Але навіть якщо збивати 90% "Шахедів", якщо ворог направляє 50 на одну ціль, 5 проходить", - зауважив Катков.

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