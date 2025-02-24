Швеція готується передати Україні системи протиповітряної оборони вартістю 1,2 мільярда крон (близько 113 мільйонів доларів).

Про це у статті для газети Svenska Dagbladet повідомили прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш та міністр освіти Йохан Персон. Йдеться про системи Robot 70 та Tridon Mk2, які посилять захист українських військових, мирного населення та цивільної інфраструктури.

"У цю річницю ми також можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні".