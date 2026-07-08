У Швеції створили дрон-перехоплювач, який здатен самостійно виявляти та знищувати цілі

K100XR здатний розвивати швидкість понад 350 км/год.

Шведська компанія Nordic Air Defense представила "інтелектуальний" дрон-перехоплювач K100XR, який призначений для перехоплення повітряних загроз на близькій відстані. Про це пише Interesting Engineering.

Зазначається, що K100XR вже продемонстрували в умовах реальних бойових дій. Під час публічної презентації перехоплювач виявив і атакував дрони-мішені в реальному часі.

За словами генерального директора Nordic Air Defense Карла Росандера, K100XR може замінити дорогі ракети та інші боєприпаси, що використовуються для збивання ворожих безпілотників. Він також заявив, що дрон розроблено з урахуванням вимог щодо високої швидкості, автономності, маневреності та низької вартості збивання.

Відео дня

У виданні зазначили, що цей дрон-перехоплювач був представлений у той момент, коли Захід шукає надійне й ефективне рішення проблеми безпілотників. Під час війни між Росією та Україною, а також між США та Іраном дрони-перехоплювачі продемонстрували свій потенціал.

У Nordic Air Defense розповіли, що K100XR має довжину всього 0,3 метра і може розвивати швидкість понад 350 км/год. Він оснащений вбудованим штучним інтелектом, який допомагає йому виявляти, відстежувати та знищувати повітряні загрози без будь-якого зовнішнього керування.

Дрон-перехоплювач виготовлений із вуглецевого волокна. У Nordic Air Defense зазначили, що він може безпечно функціонувати на висоті до 1 000 метрів і збивати дрони на відстані до трьох кілометрів.

Новий дрон-перехоплювач може ефективно боротися з "Шахедами"

Аналітики з NextGen Defense вважають, що новий дрон-перехоплювач може стати ефективним засобом протидії дронам типу "Шахед" та іншим розвідувальним БПЛА. Більше того, наявність бортового штучного інтелекту дозволяє перехоплювачу дотримуватися радіомовчання під час роботи на полі бою.

K100XR здатний самостійно відстежувати та знищувати ворожі безпілотники. Йому не потрібно покладатися на інструкції оператора.

"Ми сформували команду інженерів, операторів і конструкторів, які діють оперативно, вирішують складні завдання та перетворюють комплексні системи на реальні бойові можливості. Маючи Швецію як базу, ми продовжуємо розширюватися на міжнародному рівні – швидко нарощуючи масштаби та створюючи бойові можливості там, де це найважливіше: у польових умовах", – поділився Росандер.

Як працюють українські перехоплювачі з ШІ

Раніше в The New York Times писали, що Україна активно впроваджує дрони-перехоплювачі з елементами штучного інтелекту, які мають підвищити ефективність боротьби з російськими ударними БПЛА типу "Шахед".

Українська компанія SkyFall повідомляє, що її системи навчилися розпізнавати дрони противника на основі великих масивів бойових даних. Під час випробувань система штучного інтелекту перехоплювача P1-Sun Long першою виявила приманку у вигляді "Шахеда", задовго до того, як це встиг зробити оператор.

Після виявлення цілі оператор лише підтверджує атаку, а дрон самостійно здійснює наведення.

Вас також можуть зацікавити такі новини: