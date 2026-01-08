Сирія скопіювала український захист: чим особливий 'капюшон' для танків

На думку аналітиків, сирійські фахівці могли просто побачити це в інтернеті та повторити.

Сирійські танки Т-72М1 оснастили протидроновим захистом, конструкція якого виглядає як повна копія "капюшону", що використовується українськими військовими.

Як зазначає військовий портал Defense Express, на відео, поширеному у соціальних мережах, можна побачити колону техніки армії Сирії. Окрім танків, там були й бойові машини піхоти, але вони були позбавлені засобів протидії безпілотникам.

"Загалом український протидроновий захист танків та іншої бронетехніки типу "капюшон" вийшов дуже вдалий. На відміну від багатьох аналогів, він не лише закриває вразливі зони, а і майже не обмежує функціонал машини", - зауважує портал і додає, що "капюшон" також легко складається.

Аналітики зазначають, що "навіть росіяни у власних дослідженнях визнали українську розробку дуже гарною". Крім того, зауважується, що раніше схожі рішення вже світилися у Китаї, утім, це були лише патенти від дослідних установ.

"На контрасті ж у Сирії ми бачимо саме такий само захист як і на українській бронетехніці, фактично один в один, що можна вважати черговим підтвердженням того, наскільки це гарна розробка. Одначе залишається питання того, як вдалося так скопіювати", - наголошує портал.

Найімовірнішим варіантом, вважають аналітики, є інтернет, де неодноразово з’являлися кадри танків та БМП з України. Тож сирійські фахівці могли спробувати повторити побачене, що, якщо брати до уваги відносну простоту конструкції, не має бути дуже складно.

"Загалом ми не маємо точної інформації щодо походження даних засобів у Сирії, але бачимо, що ідеї та розробки з України активно використовуються і в інших країнах. І таких випадків з часом може бути лише більше, але з поправкою на місцеві особливості, як от із захистом від дронів САУ CAESAR", - зазначили у Defense Express.

Перехоплювачі для дронів

Як повідомляв УНІАН, у грудні‐січні Міністерство оборони України вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська - понад 1 тисяча 500 протишахедних дронів на добу.

Дрони-перехоплювачі дають змогу, зокрема зберігати дороговартісний ракетний ресурс протиповітряної оборони, використовуючи економніші засоби ураження.

