Україна серйозно наростила випуск дронів-перехоплювачів: Шмигаль розкрив кількість

Дрони-перехоплювачі дають змогу зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО.

У грудні‐січні Міністерство оборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська - понад 1500 протишахедних дронів на добу.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Він зазначив, що це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії ворожим повітряним цілям на різних рівнях - від передової до захисту тилових регіонів.

Урядовець зауважив, що окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence.

"Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тис. дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок", - повідомив міністр.

Шмигаль підкреслив, що дрони-перехоплювачі нині є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Адже вони дають змогу, зокрема зберігати дороговартісний ракетний ресурс протиповітряної оборони, використовуючи економніші засоби ураження.

Крім того, вони дають змогу підвищувати щільність протидії безпілоотникам без перевантаження систем ППО, а також забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики.

Протиповітряна оборона України: новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні дуже потрібні засоби протиповітряної оборони, і президент США Дональд Трамп сказав, що допоможе.

За словами глави держави, він передав "відповідні папери з кількістю, що нам потрібно і як". Зеленський також зауважив, що окремо він сказав, що ми готові придбати усе це через програму PURL.

