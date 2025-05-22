Вважалося, що за нормальних умов зберігання паливо цих ракет буде стабільним понад 160 років, але зараз ідеться про набагато менші терміни.

У 1957 році відбувся запуск першої у світі запуск міжконтинентальної балістичної ракети – радянської Р-7, відомої також як "Семьорка". З роками МБР стали швидшими і точнішими, але навіть вони мають свій термін придатності.

Детальніше про це розповідає ресурс Slash Gear. До прикладу, американська ракета Minuteman II, розроблена в 1964 році, знаходиться на озброєнні в США ще з 1970 року. Спочатку її термін служби оцінювався приблизно в 10 років, Але через модернізації очікується, що вони будуть доступні до 2030-х років.

Та насправді міжконтинентальні балістичні ракети старіють набагато швидше, ніж вважалося раніше, стверджує група вчених-ракетників з Китаю. Зазвичай в таких ракетах використовують тверде паливо. Та хоча воно виглядає стабільним під час зберігання, дослідники встановили, що з роками воно зазнає структурних змін і стає значно крихкішим.

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South China Morning Post з посиланням на дослідження акцентує, що деградація твердого ракетного палива може відбуватися всього за 30 років. При цьому раніше вважалося, що за нормальних умов зберігання паливо буде стабільним понад 160 років.

"При деградації паливо втрачає здатність витримувати тиск, який виникає під час запусків. Іншими словами, ризик виходу з ладу під час запалювання або польоту різко зростає всього за 30 років", – йдеться в матеріалі.

Саме це може бути причиною частих провальних тестових запусків таких ракет в останні роки, припускають автори дослідження. І дійсно кількість таких випадків була чималою. До прикладу, в 2023 році американська Minuteman III самознищилася після того, як мала проблеми в польоті. Невдовзі британська ракета Trident II зазнала невдачі під час запуску з підводного човна.

"Обидві ці ракети працюють на твердому паливі. Хоча ці невдачі не йдуть ні в яке порівняння з найгіршими військовими аваріями із застосуванням ядерної зброї в історії, вони, безумовно, є причиною для занепокоєння для будь-якої країни, яка покладається на твердопаливні ракети", – констатує Slash Gear.

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На початку травня 2025 року США випробували гіперзвукову ракету Conventional Prompt Strike (CPS), використавши при цьому новий метод запуску. Старт відбувся з Космічної бази ВПС на мисі Канаверал, що у штаті Флорида.

Тим часом Дональд Трамп офіційно оголосив про виділення коштів на початкові роботи зі створення амбітного проєкту "Золотий купол". За словами американського лідера, ця система майже на 100% убезпечить Штати від усіх ракет, включно з гіперзвуковими. За його оцінками, проєкт коштуватиме біля 175 мільярдів доларів.

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