Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що ЗСУ досягнуть успіхів на полі бою, але це ускладнює бездіяльність американського Конгресу.
Як пише "Укрінформ" , Міллер назвав поточну ситуацію на фронті надзвичайно серйозною.
"Ми бачили на передовій українські війська, які не мають боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони хоробро воюють. Вони воюють мужньо. У них все ще є бронетехніка, зброя та боєприпаси, але зараз вони змушені їх нормувати, тому що Конгрес Сполучених Штатів – бездіяльний", - наголосив речник Держдепу.
Він сподівається, що "до кінця року українські війська продовжуватимуть хоробро боротися й досягатимуть успіхів, як вони це робили останнім часом у Чорному морі".
"Але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до боєприпасів", - зазначив Міллер.
Білий дім вважає, що якби Палата представників "просто провела голосування щодо допомоги Україні, то воно б пройшло".
"Тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов'язок і провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка її відчайдушно потребує", - наголосив речник Держдепу.
Війна в Україні - допомога США
Як відомо, США вже декілька місяців не можуть схвалити надання додаткової допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами.
Днями президент Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу. Він заявив про жахливі для України наслідки в разі їхньої бездіяльності і закликав схвалити фінансування.
Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі назвав ситуацію на полі бою в Україні "дуже жахливою".