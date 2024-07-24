Відомо, що в ініціативі візьме участь п'ять компаній.

Чехія запускає другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України під назвою "Ініціатива-2025". За словами міністерки оборони країни Яни Чернохової, до проєкту долучаться п'ять оборонних компаній.

"Це природне продовження вже діючого механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - наголосила вона в інтервʼю Deník N.

Наразі агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міністерстві оборони Чехії збирає інформацією від збройових компаній про можливості постачань до України наступного року. Зазначається, що Чехія знову стане посередником між донорами, тобто країнами Європи та п'ятьма компаніями, які вже постачали снаряди в межах першої ініціативи з боєприпасів. Відомо, що ці компанії продовжать постачати озброєння наступного року.

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За інформацією Deník N, у проєкті візьме участь п'ять компаній:

Czechoslovak Group,

STV Group,

Omnipol з Ompo Holding,

Colt CZ Group SE,

збройова компанія DSS.

Чехія і Україна - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Україна до кінця року отримає 500 тисяч боєприпасів в межах чеської ініціативи. За його словами, постачання боєприпасів для українських військових будуть тривати "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вже отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів. Він підкреслив, що така ініціатива значно покращила позиції ЗСУ на фронті.

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