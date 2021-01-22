Термін дії Договору СНО-3 закінчується на початку лютого нинішнього року.

Президент США Джозеф Байден збирається продовжити на п'ять років дію Договору про стратегічні наступальні озброєння з Росією (СНО-3).

Термін дії договору закінчується на початку лютого нинішнього року. Про це повідомляє DW.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

У той же час Байден виключає можливість "перезавантаження" відносин з Росією і він зробить запит у нового директора Національної розвідки щодо кількох доповідей:

про передбачуване втручання Росії у вибори в 2020 році;

про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального;

про можливі виплати РФ ісламському радикальному руху "Талібан" за вбивства американських військовослужбовців в Афганістані;

про недавні кібератаки на урядові установи в США.

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Договір СНО-3 між Росією і Сполученими Штатами, підписаний в 2010 році, набув чинності 5 лютого 2011 року.

Він передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць, а також розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок - до 800 одиниць.

Угода зобов'язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв.

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Автор: Олег Давигора