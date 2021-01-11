ВПС США вважають, що легкі невеликі літаки дозволять швидше і безпечніше проводити евакуацію бійців із ворожих територій.

У США навесні 2021 року проведуть льотні випробування системи, яка дозволить льотчикам легких багатоцільових літаків виконувати нічні польоти на надмалій висоті.

Випробування проводитимуться на легкому літаку CUBCRAFTERS CC19-180 XCub, повідомляється на сайті дослідницької лабораторії ВПС США.

Система для легких літаків, що дозволяє виконувати нічні польоти, була розроблена дослідницькою лабораторією ВПС США в рамках проекту LASH. Вона являє собою набір із тепловізора, приладу нічного бачення, шолома з нашоломним дисплеєм і набір датчиків.

Вся система виконана портативною і компактною: вона розроблена таким чином, щоб її можна було відносно просто і швидко встановити на будь-який тип легкого літака.

Для чого потрібна така система

Військовим періодично доводиться проводити розвідувальні та диверсійні роботи на території противника. Виконали свої завдання підрозділи евакуюються із заздалегідь визначеної точки або вертольотами, або транспортними літаками, що мають спеціальне обладнання для нічних польотів.

ВПС США вважають, що легкі невеликі літаки дозволять швидше і безпечніше проводити евакуацію бійців, проте такі літальні апарати позбавлені обладнання для безпечних польотів вночі на надмалих висоті і швидкості.

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Легкий літак XCub: характеристики

Легкий літак XCub був розроблений в кінці 2000-х-початку 2010-х років і серійно випускається з 2016 року. Він має в довжину 7,3 метра, у висоту 2,5 метра і розмах крила 10,5 метра. Маса одномісного літака становить трохи більше однієї тонни.

Літальний апарат оснащений поршневим двигуном потужністю 180 кінських сил. XCub здатний виконувати польоти на швидкості 233 кілометрів на годину на відстань до 1,3 тисячі кілометрів.

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Автор: Олег Давигора