Це ще один сигнал непохитності відданості США справі захисту України.

Сполучені Штати Америки у квітні надали Україні далекобійні армійські тактичні ракетні системи ATACMS.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила у мережі X.

"Цього місяця Сполучені Штати надали Україні ракети дальнього радіуса дії за дорученням президента Джо Байдена", - наголосила Брінк.

Як відзначила посол, це ще один сигнал, що американська відданість справі захисту України є непохитною.

ATACMS для України - останні дані

Як повідомляв УНІАН, Палата представників США і Сенат схвалили законопроект про додаткову підтримку України на загальну суму 60,8 млрд доларів. Вчора, 24 квітня, президент США своїм підписом увів цей закон у дію. Серед іншого, у законі прописано, що президент зобов'язаний надати Україні ракети ATACMS.

За даними ЗМІ, США останніми тижнями таємно постачали Україні ракети дальнього радіусу дії для боротьби з російськими загарбниками. Минулого тижня українська армія вперше застосувала їх.

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