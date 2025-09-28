У різних районах столиці впали уламки збитих ракет та "Шахедів".

В результаті масованої комбінованої атаки, яку окупаційна армія РФ здійснила 28 вересня по Україні, зафіксовані прямі влучання дронів та 5 різних ракет. Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, 643 засоби повітряного нападу було застосовано противником, це ракети морського та повітряного та базування, серед яких аеробалістичний "Кинджал" Х-47М2 та 8 "Калібрів". Також було два реактивні дрони, які вдалося збити. Загалом ворог запустив майже 600 безпілотників – "Гербери", "Шахеди" тощо.

"Шістсот одинадцять цілей загалом збито та подавлено РЕБ сьогодні є у нашому активі. На жаль, є й прямі влучання – 31 безпілотник зафіксовано і 5 ракет різних типів. Результати ці по влучаннях збігаються з даними ДСНС по регіонах. Крім влучань, є падіння уламків ракет та дронів, які спричинили, на жаль, наслідки. Сьогодні ці наслідки ви бачите у Києві… У різних районах міста маємо наслідки таких падінь…", - сказав Ігнат.

Саме столиця України, акцентував військовий, сьогодні була епіцентром масованої атаки ворога, який запустив величезну кількість засобів ураження по Києву.

Представник Повітряних сил ЗСУ звернув особливу увагу на той факт, що окремі українці прагнуть оприлюднити наслідки терористичних атак армії РФ. Таким чином, у соціальні мережі, медійний простір потрапило фото, на якому у тому числі рештки "зенітної ракети західного виробництва", якою сьогодні було збито російську крилату ракету, й таким чином було врятовано немало життів.

"Але вона потрапила на фото… Пояснюю, чому це не потрібно робити – росіяни беруть це фото та розповідають, мовляв, Україна західними ракетами обстріляла власні будинки. Це робиться вже не перший рік їхньою пропагандою й вони це дають ще й на західну аудиторію", - підкреслив Ігнат.

За його словами, краще не оприлюднювати фото з будь-якими уламками, бо це лише допомагає російським пропагандистам.

Атака РФ по Україні

Як писав УНІАН, 28 вересня армія РФ атакувала Україну великою кількістю ракет і дронів. У Києві внаслідок атаки сталися значні руйнування, поранення отримали понад 10 людей, загинули четверо осіб, серед яких 12-річна дівчинка. У Київській області постраждали майже три десятки осіб.

Згодом стало відомо, що Україну атакували 593 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" тощо із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Кача (Крим), а також 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської області. Також РФ запустила по Україні дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та 8 ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

