Тепер військові зможуть закуповувати інноваційну зброю: в Міноборони назвали переваги

В уряді заявляють, що сьогодні уже понад 50% зброї на фронті - українського виробництва.

Уряд надав можливість Міністерству оборони закуповувати інноваційні зразки зброї для тестування у реальних бойових умовах. Про це в Telegram повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона зазначає, що уже понад 50% зброї на фронті - українського виробництва, зокрема, це безпілотні системи, артилерія, системи звʼязку.

За її словами, ухвалена урядова постанова дозволяє скоротити шлях від розробки до постачання зброї, а також буде швидка реакція від військових щодо ефективності інноваційних зразків.

Відео дня

За її словами, уряд також затвердив політику управління правами інтелектуальної власності в оборонно-промисловому комплексі. Встановлюємо чіткі правила для держави і виробників щодо захисту розробок і їх використання.

Міністр оборони України Михайло Федоров написав у Telegram, що в сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує нові технології.

За його словами, раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах, тому вони потрапляли у війська несистемно.

Федоров назвав ключові зміни в цьому питанні:

Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою;

підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування й ухвалюють рішення щодо їх ефективності;

перевірені в бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

За його словами, цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.

При цьому додав, що йдеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Федоров наголосив на важливості того, щоб найефективніші технології максимально швидко потрапляли у військо та масштабувалися.

Українська зброя

Як повідомляв УНІАН, видання The Wall Street Journal написало, що коли почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, то західні виробники зброї поспішили направити своє сучасне озброєння Києву, допомагаючи відкинути набагато потужнішого ворога. Через чотири роки потік випробуваних у боях технологій пішов у зворотному напрямку.

Зазначає, що на непримітному складі неподалік від Мюнхена нещодавно відкритий завод тепер штампує безпілотники, створені на основі унікальних українських розробок. Дрони, що отримали назву Linza, оснащені українськими модулями захисту від радіоелектронних перешкод, використовують штучний інтелект для навігації і можуть застосовуватися для розвідки, доставки припасів або установки наземних мін.

Поки що спільна німецько-українська лінія буде постачати український фронт, але в планах, після виходу на повну потужність, – поставки на широкий європейський оборонний ринок, йдеться в матеріалі.

