Україна масштабує свої військові ноу-хау на секретних заводах в Європі, - WSJ

Поки США скорочують допомогу, Європа робить ставку на український бойовий досвід.

Коли почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, західні виробники зброї поспішили направити своє сучасне озброєння Києву, допомагаючи відкинути набагато потужнішого ворога. Через чотири роки потік випробуваних у боях технологій пішов у зворотному напрямку.

На непримітному складі неподалік від Мюнхена нещодавно відкритий завод тепер штампує безпілотники, створені на основі унікальних українських розробок, пише The Wall Street Journal. Дрони, що отримали назву Linza, оснащені українськими модулями захисту від радіоелектронних перешкод, використовують штучний інтелект для навігації і можуть застосовуватися для розвідки, доставки припасів або установки наземних мін.

Поки що спільна німецько-українська лінія буде постачати український фронт, але в планах, після виходу на повну потужність, – поставки на широкий європейський оборонний ринок, йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що європейські країни охоче переймають українські фронтові ноу-хау, допомагаючи арміям НАТО перебудовуватися під умови зміненого поля бою, де домінують дрони і засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), і де навіть новітня зброя може застаріти за кілька місяців. Наприклад, для таких країн, як Німеччина, ініціатива "Build With Ukraine" дозволяє поєднувати державні субсидії з українськими інноваціями, оживляючи мляву економіку і переоснащуючи занепалі заводи. Для України це означає більше зброї для своїх військ – оплаченої союзниками.

Українські інновації на європейській землі

Завод під Мюнхеном, відкритий президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у лютому, є одним з щонайменше десяти підприємств, які українські та європейські оборонні компанії планують запустити до кінця року. Близько 80% його працівників – українці: біженці, які приїхали до Німеччини після початку повномасштабної війни, а також ті, хто живе тут давно.

У день відкриття заводу Зеленський також оголосив про ще одне партнерство в Німеччині – між компанією-розробником програмного забезпечення для дронів Auterion (базується в Німеччині та США) і українським виробником безпілотників Airlogix. Цей проект має отримати сотні мільйонів євро у вигляді німецьких субсидій.

У Данії компанія Fire Point, виробник українських ракет і дронів, створює підприємство для виробництва ракетного палива, згідно з даними датського уряду. "Модель "Build With Ukraine" важлива для нас, тому що це означає додаткове озброєння для нашої передової, оплачене нашими партнерами", – заявив Олександр Камишин, радник Зеленського зі стратегічних питань, який курирує військову промисловість. Це також дозволяє європейським лідерам створювати сучасні системи для кращого захисту своїх країн, додав він.

Від майстерень в Україні до заводів у Баварії

"Ми повинні швидко вчитися в України: вони – найбільший у світі випробувальний полігон для нових систем озброєння, і вони впроваджують інновації неймовірно швидко", – заявила міністр економіки Німеччини Катерина Райхе, яка очолила нову модель фінансування України.

Вона їздила до Києва з метою налагодити партнерські відносини між ослабленими німецькими виробниками автомобілів та обладнання – галузями, які зараз втрачають по 15 000 робочих місць фахівців на місяць, – та українськими збройовими компаніями. Німеччина надасть фінансування і свої величезні промислові потужності для цих проектів, в той час як українці привнесуть перевірені війною технології.

"Нам потрібно використовувати цей потенціал, щоб допомогти Україні, але також і зробити себе сильнішими. Економічна та оборонна політика більше не можуть бути розділені", – зазначила Райхе.

Уряд Німеччини виділив понад 11 мільярдів євро на фінансування оборони України цього року. До 2 мільярдів євро піде на субсидування оборонного виробництва як в Україні, так і в Німеччині, пише ЗМІ з посиланням на офіційних осіб у Берліні. Німецька Auterion і українська Airlogix почнуть поставки дронів середнього радіусу дії з ШІ-управлінням до Києва, Берліна та інших столиць НАТО вже в квітні.

В Україні, яка мала потужну оборонну промисловість ще до вторгнення, виробники за останні чотири роки розробили нові високотехнологічні можливості, особливо в області далеких БПЛА, морських дронів і ракет. Однак її оборонні підприємства регулярно піддаються атакам і страждають від перебоїв з електрикою через російські бомбардування.

Багатьом українським виробникам доводиться бути готовими до перенесення виробництва в найкоротші терміни, і в результаті вони не інвестують у громіздке дороге обладнання. Але навіть у Європі існують різні ризики.

"Головною проблемою для нас було те, як масштабувати виробництво цього складного продукту в Україні в умовах військових ризиків", – заявив директор Frontline Robotics Микита Рожков. "Тут [у Німеччині], звичайно, інший набір ризиків. Ми не чекаємо ракет "Іскандер", сподіваємося на це, але нам все одно доводиться турбуватися про проникнення агентури, і ми вживаємо контрзаходів".

Більшість співробітників заводу, точне місце розташування якого тримається в секреті, не називають своїх повних імен і не дозволяють фотографувати обличчя з побоювань, що їх може вистежити російська розвідка.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна прагне розпочати прискорене виробництво протиракетних ракет. Це вимагає спеціалізованого проекту - математика складна і вимагає часу. "Але Україна повинна розвивати свої власні можливості", - повідомив Федоров журналістам.

Крім того, Україна також намагається масштабувати дрони-перехоплювачі. Спочатку Україна довго стикалася з труднощами. Але тепер ця ситуація змінюється, тому що дрони-перехоплювачі стають економічно ефективним засобом захисту.

