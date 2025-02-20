Фахівці давно звертають увагу на те, що насправді машині немає місця на полі бою.

Знаменита російська бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор" може змінити назву. Про це повідомляє "Уралвагонзавод" (УВЗ), який виступає виробником цієї техніки.

"У суспільстві кулуарно вже давно порушується питання про відмову від американської назви", - йдеться у повідомленні "Уралвагонзаводу". Альтернативою може виступити ім'я, яке буде "більш звичним російському слуху".

Як зазначає виробник, такі бойові машини є "дуже важливими на полі бою" і можуть використовуватися як у зв'язці з танками, так і в якості самостійних бойових одиниць. Це, вочевидь, є великим перебільшенням: як показав досвід, "Термінатор" не має ніяких переваг перед основними бойовими танками (навіть застарілими, які активно використовує армія РФ).

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Західні спеціалісти звертають увагу на відсутність у машини сучасної системи керування вогнем та нормального захисту для пускових установок для ПТКР. Окрім того, "Термінатор" критикують за занадто високу ціну.

Бойові машина підтримки танків

БМПТ призначені для бойових дій в бойовому порядку бронетанкових військ і вогневої підтримки танків на полі бою. Розробляти таку техніку почали ще в СРСР.

Росіяни вдосконалили більш ранні розробки. "Термінатор" отримав потужне озброєння, основу якого складають дві 30-мм гармати 2А42. Також машина отримала 7,62-мм кулемет, протитанкові ракети "Атака" та гранатомети АГС-17.

Незважаючи на дуже високий (як для російської бронетехніки) захист, "Термінатори" виявились вразливими проти української зброї. Раніше в мережу вже викладали кадри з підбитими БМПТ.

Цікаво, що Україна також створила бойову машину підтримки танків. Вона отримала назву "Азовець". Єдиний побудований екземпляр дістався РФ.

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