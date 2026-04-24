Атакує 'роєм' без GPS: Baykar готується презентувати розумний безпілотник K2 (відео)

Новий безпілотник поєднує автономність і бойову координацію, кажуть розробники.

Турецька оборонна компанія Baykar готується представити нову розробку – безпілотний літальний апарат-смертник K2 та боєприпаси "Sivrisinek" ("Москіт").

Як повідомляє Clash Report, БПЛА представлять на виставці SAHA EXPO 2026, яка відбудеться 5–9 травня у Стамбулі.

Новий комплекс позиціонується як система для скоординованих автономних ударів із використанням технологій штучного інтелекту.

Серед заявлених можливостей:

автономний політ у складі "рою" дронів;

автоматичне виявлення та ураження цілей за допомогою ШІ;

здатність працювати в умовах повної відсутності GPS-навігації.

За даними розробника, платформа створена для виконання інтелектуально координованих атак, у яких група безпілотників діє як єдина система.

Презентація новинки очікується як одна з ключових подій оборонної виставки, де традиційно демонструються сучасні зразки безпілотних і автономних військових технологій.

БПЛА K2 - що відомо про дрон

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що турецька компанія Baykar створила новий ударний безпілотник K2, здатний виконувати глибокі удари на відстані понад 2000 км. Але, повідомляє портал Defence Express, його висока ціна може стати проблемою.

За оприлюдненими даними, дрон оснащений бойовою частиною масою до 200 кг, розвиває швидкість понад 200 км/год і має загальну масу близько 800 кг. Однією з ключових особливостей K2, зазначають аналітики, є здатність діяти в умовах активної радіоелектронної боротьби та навіть за відсутності сигналу супутникової навігації. У такому випадку він може орієнтуватися за рельєфом місцевості, ймовірно, за допомогою оптичних систем у підвісному контейнері.

