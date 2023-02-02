Британія зосереджена на тому, як допомогти українцям захистити свої країну.

В уряді Великої Британії пояснили, що надання Україні британських винищувачів є недоцільним через тривалий час для підготовки українських пілотів.

Зокрема, навіть найшвидша програма триває приблизно 35 місяців. Про це йдеться у коментарі Даунінг-стріт, пише Sky News.

"Ми продовжуватимемо дослухатись до українців і розглядати те, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але для розуміння ситуації корисно знати, що найшвидша програма підготовки нового пілота становить приблизно 35 місяців. Поточна програма підготовки пілотів швидких реактивних літаків у Великій Британії триває п'ять років", – зазначив речник британського уряду.

Відео дня

За його словами, стратегія прем’єра Британії Ріші Сунака полягає в "зосередженні на тому, як ми можемо допомогти українцям захистити свою країну і витіснити окупантів цього року".

Надання винищувачів Україні

Україна з самого початку повномасштабного вторгнення РФ просить партнерів із заходу надати літаки, які можуть допомогти захистити українське небо від російських ракет.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький говорив, що його країна готова передати Україні F-16, якщо американська влада дасть "зелене світло".

Головний дипломат ЄС зробив оптимістичну заяву щодо надання бойової авіації Києву.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти того, щоб Україні передавали винищувачі. Водночас у США стримано ставляться до подібної ідеї.

Вас також можуть зацікавити новини: