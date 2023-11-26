Цей РЕБ виконано у формі 8-кілограмової валізки, яку можна розміщувати навіть в окопі.

У росіян з'явився портативний РЕБ "Чистюля", схожий на один з товарів маркетплейсу AliExpress. Розробкою похвалився холдинг "Росэлектроника", що входить до "Ростеху".

Станція має вигляд 8-кілограмового кейсу та призначена для пригнічення "каналів управління та навігації літальних апаратів, а також блокує передачу фото та відео з дронів на дальності до 1 км".

Розробники опублікували одне фото "Чистюлі". Тож, у мережі відразу впізнали у цього РЕБ китайське коріння. Аналогічна продукція з тими самими елементами продається на AliExpress.

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Крім того, такий товар можна легко купити в Росії під різними назвами: "Антидрон Дрон-180", "Антидрон "Гарпия 1000" тощо.

Візуальна різниця між обома виробами мінімальна. У "російському" варіанті додався лише пульт керування. Втім, нема сумнівів, що в основі "Чистюлі" китайські "ноунеймові" пристрої.

Як пише військовий портал Defense Express, в цій ситуації важливо те, що у РФ якраз заявили, що це їх розробка і виробництво. Тобто мова йде про аналогічний крок, який був здійснений відносно іранських Shahed-136 на які наносять назву "Герань-2".

"Мінімальне перероблення, збирання з готових китайських комплектів, або просто наклейки "зроблено у РФ" - означає збільшення засобів "окопного РЕБ" у ворога. Навіть враховуючи те, що ціна "власного російського" виробу буде у кілька разів вища за китайський оригінал, з поправкою на російську корупцію", - пише видання.

Зазначається, що, попри відносно невражаючі характеристики, цей та інший аналогічний легкий комплекс РЕБ дійсно може давити супутникову навігацію та ставити перешкоди на канали управління та передачі дронів, які працюють на смугах Wi-Fi.

Інші новинки в армії країни-окупанта

Як писав УНІАН, окупаційні війська почали використовувати нову версію дрона-камікадзе "Ланцет" з системою визначення цілей на основі "штучного інтелекту". Наскільки це відповідає дійсності, проаналізували експерти американського Інституту вивчення війни.

Також ми розповідали, що російські ЗМІ вихваляються новою крилатою ракетою, якою оснастять винищувач Су-57. Стверджується, що ракета має невеликі розміри, але її дальність така ж як і у ракет стратегічної авіації, таких які несуть Ту-95МС і Ту-160.

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