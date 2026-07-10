Антидронові сітки над Харковом: Терехов відповів чи їх встановлюватимуть

Зазначає, що вони не є панацеєю від усіх бід.

Якщо військова адміністрація ухвалить рішення щодо встановлення в Харкові на певних локаціях антидронових сіток, то ця робота буде проведена. Про це в ефірі телемарафону сказав мер міста Ігор Терехов.

"Як тільки військова адміністрація ухвалить остаточне рішення щодо локацій, які треба закрити антидроновими сітками, зокрема, Кільцева дорога, автомагістралі, які ведуть до міста Харкова, які сьогодні в переліку об’єктів, які треба закривати сітками. Але сітки не панацея від усіх бід, бо коли прилітає реактивний "Шахед", КАБ, ракета, то вони не допоможуть. Але все ж це треба робити", - наголосив він.

Терехов розповів, що дрони на оптоволокні мають дальність до 40 км і уже долітають до міста, тобто Харків уже опинився в зоні ураження цими дронами. При цьому нагадав, що місто з початку повномасштабної війни перебуває під постійними обстрілами ракет С-300, С-400 і ударами КАБів, "Торнадо", "Шахедів", а зараз ще й дрони на оптоволокні. За його словами, також є загроза від "Бандеролей", які, за даними ГУР, можуть долати дистанцію 500 км, тобто не тільки Харків, але й частина України може опинитися під їх ударами.

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Антидронові сітки

Як повідомляв УНІАН, офіцер полку безпілотних систем Kraken, колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов зазначав, що коридори із сіток, які встановлюють у прифронтових населених пунктах та на автодорогах, на 100% не можуть захистити від ворожих FPV-дронів.

На його думку, сітки є важливим елементом захисту, проте загородження не може на 100% бути ефективним.

За його словами, йдеться про захист у 20-30% випадків і це важливо.

За словами Фірсова, тунелі із сіток будуть дієвими, якщо доповнювати їх РЕБом та іншими заходами.

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