Радари ближнього радіусу дії Sentinel, які хоче отримати Україна, призначені для відстеження балістичних ракет.

Україна хоче отримати від США радари малого радіусу дії до зими, оскільки влада готується до важкого сезону російських ракетних ударів по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Politіco, Київ хоче отримати радари ближнього радіусу дії Sentinel, призначені для відстеження балістичних ракет, тихохідних безпілотних літальних апаратів, літаків і гвинтокрилів.

Як зазначає видання, Україна наполягає, що такі поставки мають вирішальне значення для того, щоб пережити зиму.

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"Нові радари зможуть забезпечити більше покриття для територій країни, які страждають від щоденних російських ударів, і можуть використовуватися для захисту заводів, де українці мають намір виробляти власну зброю", - йдеться у повідомленні.

Ракетна загроза з боку РФ

Раніше українська влада попереджала, що РФ завдаватиме по Україні масованих ракетних ударів в осінньо-зимовий період.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що вороги змогли накопичити, у тому числі 290 модифікацій ракет для комплексів "Іскандер", 165 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 80 "Кинджалів".

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що найбільше "Іскандери" супротивника загрожують - Херсонській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областям.

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