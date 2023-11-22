Відзначається, що ці унікальні бомби допоможуть знищити приховані позиції ворога.

У понеділок США пообіцяли надати Україні нову партію військової допомоги. Пакет на суму 100 мільйонів доларів включає артилерійські снаряди, зенітні та протитанкові ракети, а також зимову форму.

Крім того, в нього входить одна високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS. Навіщо американцям посилати ще один HIMARS, якщо в України вже є 38 HIMARS і 23 аналогічні гусеничні пускові установки M270, і жодна з них не втрачена, сказати важко.

Видання Forbes пишеи, що можливо американці надають один додатковий HIMARS, тому що вони модифікували пускову установку для стрільби новим боєприпасом великої дальності. Наземна бомба малого діаметра. Рідкісна зброя наземного базування, яка не поступається зброї повітряного базування.

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GLSDB - це літаюча бомба, яку американська оборонна компанія Boeing та її шведський партнер Saab модифікували для нанесення ударів по поверхні. Вона здатна вражати цілі на відстані до 90 миль і повинна значно розширити можливості української армії з нанесення ударів по тилу росіян в умовах триваючої широкомасштабної війни Росії проти України.

Адміністрація президента США Джо Байдена пообіцяла надати GLSDB ще в лютому, але підкреслила, що для доставки нових боєприпасів на передову будуть потрібні місяці. На початку жовтня керівник компанії Boeing Джим Лірі заявив, що компанія "знаходиться на шляху до постачання глісуючих боєприпасів відповідно до графіка, встановленого урядом".

Це може означати, що це зараз. І якщо це так, то російські війська на всій території України опиняться у великій небезпеці. Навіть ті, які ховаються за пагорбами чи будівлями.

GLSDB поєднав 250-фунтову бомбу Boeing малого діаметру з інерційним GPS-наведенням, крилами, що розкриваються, та різними варіантами боєголовок з 350-фунтовим прискорювачем, запозиченим у старої ракети M26.

"GLSDB надає командирам і планувальникам дуже гнучку зброю, яка доповнює існуючу зброю з балістичною траєкторією і значно розширює можливості сучасної наземної артилерії", - заявили в Boeing.

Пускова установка M26 діаметром 227 мм і, відповідно, GLSDB повинні бути сумісні з пусковими установками HIMARS і M270. Однак не виключено, що пускові установки потребують невеликих змін в апаратному або програмному забезпеченні. Це найкращий аргумент для неперевіреної версії про те, що єдиний додатковий HIMARS в останньому пакеті американської допомоги пов'язаний з майбутньою доставкою GLSDB.

GLSDB не буде найпотужнішим або найдалекобійнішим боєприпасом України для удару по тилу. Українці мають крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow і SCALP-EG з дальністю польоту 190 миль, а також ракети М39 запускаються з пускової установки HIMARS або M270 і здатні долати відстань до 100 миль. Крилаті ракети мають тандемні боєголовки, здатні зруйнувати бункер. Ракети М39 розкидають по тисячі суббоєцепасів.

Що вміють GLSDB, але чого не вміють більшість інших боєприпасів, так це маневрувати назад. Якщо традиційна ракета, навіть керована, рухається по простій балістичній дузі, то боєприпас з відокремлюваною GLSDB може розвернутися для атаки, яку компанія Boeing називає "атакою зі зворотним ухилом". Тобто снаряд може вразити ціль, що ховається за пагорбом або в міській забудові.

GLSDB більше схожий на високоточну повітряну бомбу, ніж на наземну ракету.

"Вона дійсно підходить для більш широкого кола замовників, оскільки ми використовуємо існуючий потенціал, максимізуємо його і створюємо можливості, які не мають ВВС", - заявив Лірі журналістам у 2019 році

Хоча було б несправедливо називати українські ВПС не інакше як "потужними", не можна заперечувати, що їх чисельність невелика. Поки не почнуть надходити європейські F-16, в її розпорядженні буде всього близько сотні винищувачів і штурмовиків, причому всі вони радянського виробництва.

Недарма українські ВПС рідко ризикують своїми літаками, здійснюючи бомбові нальоти в повітряному просторі, контрольованому росіянами.

Озброївши 61 HIMARS і M270 високоточними глісуючими боєприпасами, здатними наносити удари в тилу, Україна може збільшити число вразливих для атаки російських цілей глибоко за лінією фронту і при цьому не ризикувати дорогоцінними літаками.

Новий пакет допомоги від США - що відомо

20 листопада Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткової допомоги для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки і оборони на загальну суму в 100 мільйонів доларів.

Цей пакет включає в себе додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

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