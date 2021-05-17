У Польщі 17 травня стартувала практична фаза міжнародних навчань НАТО Dynamic Front 2021 за участю артилерійської бригади ЗСУ.
Про це повідомляє портал Армія.
Українські військові проводять стрільби зі знарядь Гіацинт-Б. також з ними в навчаннях беруть участь артилеристи з Данії, США та Польщі.
Повідомляється, що артилерія Польщі представлена батареєю САУ Krab, Данії - мінометною батареєю М/10.
Американські військові командують діями артилеристів.
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