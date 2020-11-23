Військова техніка та озброєння, якими військові боронять Україну від агресії РФ, потребує оновлення як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам.
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Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив на своїй сторінці у Facebook.
Він повідомив, що провів робочу поїздку до зони проведення операції Об’єднаних сил, щоб оцінити реальну ситуацію з озброєнням та військовою технікою (ОВТ).
За словами віце-прем’єра, під час поїздки він обговорив з керівництвом Генерального штабу, командуванням ООС, командирами та заступниками командирів бригад та батальйонів поточну ситуацію в зоні проведення операції, стан оснащення військ, результати експлуатації нових і модернізованих зразків ОВТ та існуючі проблемними моментами.
«Наразі є конкретне уявлення, чого потребують наші війська, що на сьогодні вимагається від підприємств оборонної промисловості України і куди рухатися виробникам надалі у процесі забезпечення військ комплектуючими та озброєнням», - зауважив він.
Уруський наголосив, що наявний парк ОВТ потребує оновлення як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам і загрозам, способам та методам ведення війни.
«Для цього необхідно вживати рішучі та цілеспрямовані кроки щодо розвитку власного науково-технічного та промислового потенціалу», - підкреслив він.
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