Державний концерн "Укроборонпром" передав армії п'ять відремонтованих танків Т-72.
Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому».
Також концерн планує створити оборонно-промисловий Індустріальний парк на базі Київського бронетанкового заводу.
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"Оборонно-промисловий Індустріальний парк потрібен для того, щоб підприємства, які працюють на сектор національної безпеки і оборони, отримали сучасні приміщення і технології. Підприємства "Укроборонпрому" вимагають негайної модернізації виробництва та оптимізації наявних активів. Це дозволить зробити продукцію підприємств концерну конкурентоспроможною на зовнішніх ринках, але насамперед дуже якісною для потреб Збройних сил України", - розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
Незабаром концерн представить концепцію створення такого індустріального парку прем'єр-міністру Денису Шмигалю і народним депутатам. Передбачається, що індустріальний парк стане імпульсом для подальшого розвитку не тільки Київського бронетанкового заводу, а й інших підприємств оборонно-промислового комплексу, які працюють у столиці.
"Зокрема, Індустріальний парк дозволить оптимально розташувати виробничі цехи, лінії та обладнання, що в свою чергу вивільнить гектари площ в центрі міста, а, отже, створить потужний економічний, екологічний і соціальний ефект», - йдеться в повідомленні.
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