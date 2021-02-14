В рамках візиту Зеленського до ОАЕ підписано угоди про розширення військово-технічного співробітництва

У рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів сьогодні підписано угоди про розширення військово-технічного співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 1 млрд доларів.

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Зазначається, що угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.

«EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості», - сказав генеральний і керуючий директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

«Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн», – цитує Аль Баннаї прес-служба президента України.

Візит Зеленського до ОАЕ: що відомо

14-15 лютого президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом з ОАЕ.

14 лютого відбулася зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. На ній, зокрема обговорювались перспективи збільшення товарообігу між Україною та ОАЕ в кілька разів.

За результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі підписано низку двосторонніх документів: зокрема, меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

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Автор: Тамара Отовська