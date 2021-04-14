Концерн розробив і направив підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності.

Державні підприємства, які входять до складу концерну «Укроборонпром», у разі потреби готові виготовити вдвічі більше продукції, необхідної українській армії.

Читайте такожУкраїнські військові отримали модернізований вертоліт (фото)

Про це сказано в офіційній заяві концерну, оприлюдненій на сайті «Укроборонпрому».

«З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, концерн розробив і направив підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності», - цитує прес-служба генерального директора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва.

Також сказано, що в 2020 році підприємства, які входять до складу концерну, виконали державне оборонне замовлення на 100%, при цьому кожен п'ятий контракт було завершено з випередженням графіка. А загалом обсяги виробництва в 2020 році становили 30,2 млрд грн. При цьому в концерні відзначили, що потенціал державних оборонних підприємств значно більший.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц