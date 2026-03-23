Найбільший в сучасній Росії: в Криму сформували корпус нового десантного корабля (фото)

Складання корпусу другого такого корабля можна розпочати лише після виведення з сухого дока заводу першого.

З'явився супутниковий знімок майже сформованого корпусу головного універсального десантного корабля "Іван Рогов" проєкту 23900 у сухому будівельному доку заводу "Залів". Фото виклав канал Центру аналізу стратегій і технологій.

Знімок датований 11 березня. Церемонія офіційного закладення двох УДК "Іван Рогов" та "Митрофан Москаленко" (заводські номери 01901 та 01902) відбулася на заводі "Залів" у Керчі 20 липня 2020 року. Збірка корпусу другого корабля може бути розпочата лише після виведення з сухого дока заводу першого корабля.

"Іван Рогов" з дуже великим відривом стане найбільшим бойовим кораблем, побудованим у сучасній Росії.

За даними з відкритих джерел, в приміщення для десанту зможуть розташуватися до 1000 морських піхотинців, а трюми для техніки вміщатимуть до 75 одиниць бойової техніки. До складу авіаційної групи будуть входити до 20 палубних гелікоптерів та БПЛА.

Водотоннажність корабля проєкту 23900 становитиме близько 40 тисяч тонн, що відповідає французьким "Містралям", закупівля яких зірвалася в 2015 році.

Це не перше фото УДК "Іван Рогов". Минулого року у Мережу вже викладали фотографії корабля. Експерти проаналізували знімки і дійшли до висновку, що найбільша довжина корпусу УДК проєкту 23900 становить 219-220 м, а ширина - 38-40 м.

Українські моряки вважають, що такий гігант - "ідеальна" ціль для морських дронів. Вони зазначають також, що в Чорному морі йому буде "не дуже багато" місця для проведення відповідних операцій за його участю.

