Юрій Ігнат зазначив, що літаки не варто чекати до кінця року.

Передача винищувачів F-16 - складний процес, який охоплює комплекс заходів. Літаки навряд чи з'являться в українському небі до кінця поточного року.

"Заяви щодо появи винищувачів F-16 в Україні дещо відрізняються. Але скоро не буде, до кінця року вони навряд чи з'являться. Були заяви наших дипломатів, що до кінця зими вже навесні. Нагадаю, що процес передачі літаків дуже складний процес, який охоплює комплекс заходів. Це підготовка інфраструктури, пілотів, авіаційних інженерів, яких потрібно навчити застосовувати і програмувати бомби і ракети, які будуть чіплятися до літаків. Жодна країна світу не мала такого досвіду, щоб в такий короткий термін перевчитися з радянського літака на західний, ми перші. Саме тому такі різні терміни лунають у заявах політиків щодо отримання F-16", - заявив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Еспресо".

При цьому він вказав, що українські пілоти не навчаються в Румунії, адже навчальний центр ще будується.

Відео дня

"ЗМІ дещо помилилися, сприйнявши інформацію про переліт F-16 з Нідерландів до румунського центру. Підготовчий центр в Румунії ще будується. Зараз наповнюється його навчально-матеріальна база, щоб якомога більше пілотів, інструкторів та авіаційних техніків можна було там навчати. Цей центр розташований близько до України, і це дуже зручно. Літаки, які вже передали Нідерланди, виконуватимуть функцію навчальних. Є одномісні та двомісні навчально-бойові літаки, льотчик злітає з інструктором. виконують польотні завдання", - підсумував Ігнат.

F-16 для України - що відомо про навчання пілотів

У Пентагоні оголосили, що в США приступили до навчання українських пілотів на винищувачі F-16.

У свою чергу представник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти літають з інструкторами, але знаходяться в очікуванні самостійних вильотів.

Вас також можуть зацікавити новини: