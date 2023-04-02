Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії.

Одне з підприємств концерну "Укроборонпром" показало нові боєприпаси для безпілотників. Вони мають радіус ураження 4,5 та 11 метрів.

"Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП - 23.1 вагою 1 кг - гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП - 23.05 вагою 0,5 кг - гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра", – йдеться у повідомленні прес-служби заводу "Маяк" у Facebook

Варто зазначити, що виробництво боєприпасів кумулятивної дії РКГ-1600 налагодили ще у 2021 році. Крім того, адаптували кумулятивний КЗ-6 для скидання з БПЛА.

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Новинки "Укроборонпрому" - що відомо

В Україні стартувало серійне виробництво боєприпасів дефіцитних калібрів, у тому числі 152 міліметри. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у промислових масштабах виробляються снаряди калібрів 152 міліметра і 122 міліметра.

11 січня стало відомо, що Україна почала виробництво снарядів 82-мм для мінометів, а 18 січня менеджер проектів держконцерну Олег Болдирєв розповів, що ця міна розрахована на застосування проти живої сили, легких укріплень і неброньованої автотехніки.

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