Мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога.

В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють анти-тепловізійне пончо (накидку) для українських захисників, інформує Міністерство оборони.

"Очікується, що вона поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. Наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин", - повідомляють у міністерстві.

Звертається увага, що матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості. Наразі тестування тривають.

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"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – зауважив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

У МО нагадали, що загалом від початку року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.

Розробка нового обмундирування для ЗСУ

На початку лютого Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що військовослужбовиці Збройних сил України вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Форму додали елементами, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська. Раніше, у серпні 2023 року, Міноборони затвердило зразок-еталон літнього польового костюма для військовослужбовиць ЗСУ.

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