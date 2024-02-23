Виготовлення зброї в Україні дозволить оснастити нашу армію перевіреною та високоякісною вогнепальною зброєю.

Зброя для України у центрі уваги під час війти проти РФ. Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії.

Як повідомила прес-служба "Укроборонпрому", це дасть змогу складати гвинтівки стандарту НАТО, зокрема, модель CZ BREN 2 в Україні та оснастити ЗСУ перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю, яка посилить їхні оперативні можливості.

Зазначається, що CZ BREN 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чеської Республіки, Збройні сили України, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), португальська армія, польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.

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"Передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для нашої компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до створення Арсеналу вільного світу в Україні", - підкреслив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

В Україні проект передачі технологій виробництва CZ BREN 2 був представлений як ключова ініціатива на Першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) в Києві. Захід, у якому взяли участь 252 компанії з понад 30 країн світу, відбувся наприкінці вересня 2023 року та був організований спільними зусиллями Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України.

Допомога Україні - важливі новини, які варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, аналітики зазначали, що Україна продовжує намагатись компенсувати російську перевагу у живій силі та матеріально-технічних засобах, використовуючи більш сучасні системи й обладнання. Однак ці зусилля підривають регулярні затримки надання допомоги країнами Заходу.

Заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Іван Гаврилюк заявив, що Україна не може конкурувати з агресором за кількістю артилерійських снарядів, танків і солдатів, які ворог може виробляти. При цьому наша країна може досягнути переваги на полі бою, використовуючи високотехнологічну зброю.

Нещодавно парламент Німеччини відхилив резолюцію про постачання ракет Taurus Україні, запропоновану опозицією, але схвалив пропозицію правлячої коаліції про постачання "далекобійної зброї".

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