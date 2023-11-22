Зазначається, що для українських пілотів будували маршрути з використанням природних перешкод.

Українські військові в перші дні повномасштабного вторгнення армії РФ активно використовували фронтові бомбардувальники Су-24М. З них скидали на окупантів некеровані авіабомби.

Аналітики Defence Express розповіли, що для бомбових ударів по російських колонах, можливо, використовували навантаження чотири бомби по 500 кілограмів, які скидали на висоті 100-150 метрів над ціллю, на швидкості 900-1000 км/год.

Щоб ускладнити роботу ППО загарбників, маршрути будувалися з використанням природних перешкод. Від ударів авіабомбами Силам оборони України довелося відмовитися в міру того, як росіяни поліпшили свою систему ППО. Водночас Су-24М використовувати для ударів по росіянах керованими і некерованими ракетами.

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Відзначається, що один з перших бойових вильотів українських Су-24М – бомбове ураження колони росіян, яка йшла на Чорнобиль та Гостомель. Крім того, їх використовували для ураження колон армії РФ, які прямували на Кривий Ріг, у боях у Сумській області та біля Ізюма навесні 2022 року.

При цьому досі невідомо, як Су-24М переобладнали для використання ракет SCALP-EG і Storm Shadow, а також JDAM-ER.

Втрати Росії у війні проти України - останні новини

Українська армія з 22 лютого 2022 року ліквідувала вже близько 320 670 російських солдатів, які вторглися в нашу країну. Крім того, ЗСУ припинили в металобрухт тисячі одиниць російської військової техніки, в тому числі 323 літаків і 324 вертольотів.

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