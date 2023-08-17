Літаки доводиться переміщувати літаки на інші аеродроми, зокрема й цивільні аеропорти.

Останніми тижнями російські окупанти посилили удари по українських авіабазах. Льотчикам доводиться переміщувати літаки на інші аеродроми, зокрема й цивільні аеропорти.

Як повідомляє The Financial Times, росіяни б'ють по авіабазах, злітно-посадкових смугах та центрах підготовки пілотів на заході України. Джерела видання зауважили, що ці удари мають одну мету - не дати ЗСУ використовувати далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp, які запускаються з літаків.

Через регулярні атаки українські військові змушені постійно змінювати місця дислокації найважливіших озброєнь та кваліфікованого персоналу. Як зазначають джерела, Сили оборони та їхні союзники розглядають ці удари як спроби зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників.

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Екс-командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що атаки росіян по українських авіабазах можна пояснити тим, що Росія "відчайдушно" хоче переконатися, що Україна не матиме можливості бити по базах у Криму.

"Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, - це якщо Україна отримає можливість регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичним вузлам", - додав він.

Останні атаки росіян

Останнім часом Росія посилила ракетний терор. У ніч на 15 серпня росіяни здійснили масований обстріл України ракетами. Ворог випустив щонайменше 28 ракет різних типів, серед яких Х-22, Х-101/Х-555 та "Калібри". Як зазначили в Повітряних силах, тієї ночі силам ППО вдалося збити 16 з них.

В результаті цієї атаки постраждали населені пункти в декількох областях. Зокрема "прилетіло" по Ставчанах і Суховолі у Львівської області, пошкодження були і в самому Львові.

Водночас у Луцьку росіяни обстріляли завод шведської компанії SKF. В результаті атаки загинули люди.

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