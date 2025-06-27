Російські оператори дронів можуть в реальному часі визначати цілі, по яких атакувати.

Російські окупанти навмисно атакують "смертельними" FPV-дронами малої дальності мирних жителів України. Таких інцидентів за останній рік стало значно більше. Про це йдеться у звіті місії ООН з моніторингу прав людини в Україні.

Там наголосили, що використання дронів у прифронтових районах України за останній рік посилилося завдяки технологічним досягненням та збільшенню обсягів виробництва.

"Хоча інновації, зокрема в області наведення, підвищили точність операцій, вони не сприяли посиленню захисту цивільного населення. Навпаки, ці безпілотники стали однією з головних причин загибелі та поранення цивільних осіб в Україні, а в деякі місяці навіть випередили за потужністю такі види зброї, як ракети, артилерія та авіаційні бомби. Переважна більшість жертв сталася в результаті російських атак на території, контрольованій урядом України", - йдеться у звіті.

Відео дня

В ООН підкреслили, що дрони, які використовуються в більшості атак, внаслідок чого гинуть цивільні, відомі як безпілотники "First-Person-View" (FPV).

Вони мають камери, що надають операторам можливість бачити в режимі реального часу території, які вони перетинають. Таким чином окупанти можуть обирати конкретні цілі, серед яких рухомі транспортні засоби та атакувати їх з точністю.

"В принципі, покращена видимість, що забезпечується технологією FPV, повинна сприяти більш точній оцінці та перевірці військового або цивільного характеру потенційної цілі. Проте оператори застосовували цю зброю проти цивільних осіб, які не виявляли жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях. Серед задокументованих жертв є цивільні особи, які їхали на велосипедах, у приватних автомобілях, у звичайних громадських автобусах, у машинах швидкої допомоги, під час доставки гуманітарної допомоги або проведення евакуації, під час прогулянок на відкритому повітрі та на території своїх житлових будинків", - додали у звіті.

В ООН стверджують, що росіяни навмисно ціляться на цивільних осіб, що вважається воєнним злочином. Крім загибелі та поранень мирних жителів, ці атаки ще більше погіршили складну гуманітарну ситуацію.

"Державні службовці, медичний персонал, співробітники неурядових організацій (НУО), що надають допомогу, та мешканці не можуть безпечно проїжджати через постраждалі села, що означає, що цивільне населення не має доступу до основних послуг, гуманітарної допомоги та медичної допомоги. Це вплинуло на широке коло прав людини, включаючи право на життя, харчування, належний рівень життя та охорону здоров'я, причому люди похилого віку та особи з інвалідністю постраждали непропорційно більше, оскільки вони, як правило, залишаються в районах, що знаходяться на лінії фронту", - підсумували в організації.

Обстріли РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше російські окупанти вдарили по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ. Зазначається, що завдяки впровадженню комплексу запобіжних заходів та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.

"Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу", - зазначили у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Також повідомлялось, що на Київщині через атаку РФ в притулку для тварин від шоку загинуло лосеня. Вибухова хвиля була такої сили, що в будівлях Центру повилітали вікна.

"Тварини від страху побились об решітки вольєрів, а сердечко нашого лосеняти не витримало шоку і зупинилось. Попри всі наші зусилля, цього маленького життя більше немає. І важко словами передати весь розпач, коли невинні тварини стають жертвами страшної війни", - розповіли у Центрі порятунку диких тварин.

Вас також можуть зацікавити новини: