Нове покоління українських дронів змінило хід війни, - Bloomberg

Нове покоління українських ударних безпілотників дедалі ефективніше вражає логістику окупаційних військ далеко за лінією фронту.

Україна отримала нову перевагу у війні завдяки модернізованим ударним безпілотникам середньої дальності, оснащеним елементами штучного інтелекту та автономного наведення.

Нові дрони дозволяють завдавати ударів по російській логістиці в глибокому тилу, ускладнюючи постачання окупаційних військ, повідомляє Bloomberg із посиланням на українських посадовців, військових експертів та представників російського оборонного сектору.

Останніми місяцями українське командування активно нарощує використання ударних безпілотників середньої дальності. Нові моделі здатні працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби та самостійно наводитися на цілі навіть за наявності перешкод.

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Йдеться про ураження складів боєприпасів, паливних баз, командних пунктів і транспортних маршрутів на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту.

За даними аналізу Міністерства оборони України, у травні кількість ударів по російських паливозаправниках зросла на 40% порівняно з квітнем. Водночас число знищених російських систем протиповітряної оборони збільшилося більш ніж удвічі.

Міністр оборони Михайло Федоров охарактеризував цю кампанію як спробу створити для окупаційної армії "логістичний локдаун".

"Ми запроваджуємо "логістичний локдаун" для російської армії", – заявив Федоров.

Крим опинився під тиском

Одним із головних напрямків ударів став окупований Крим. За повідомленнями окупаційної адміністрації, на півострові фіксуються проблеми із забезпеченням паливом.

Українська розвідка також заявляє, що безпілотники регулярно атакують транспортні маршрути, якими Росія перекидає паливо, боєприпаси та інші вантажі до угруповання військ на півдні України.

Крім того, українські дрони продовжують завдавати ударів по мостах та ключових логістичних вузлах на окупованих територіях.

Що дає перевагу українським безпілотникам

Експерти називають кілька причин успіху нової тактики.

По-перше, українські сили значно покращили координацію між підрозділами завдяки єдиному програмному забезпеченню для управління бойовими операціями.

По-друге, безпілотники можуть використовувати супутниковий зв'язок Starlink, що забезпечує стабільніше управління та передачу даних.

По-третє, систематичні удари по російській ППО створюють "вікна", через які українські дрони можуть проникати глибше в тил противника.

Попри успіхи України, військові аналітики наголошують, що ситуація не є переломною. Росія вже намагається пристосуватися до нових умов, розосереджуючи склади, посилюючи захист транспортних маршрутів та перекидаючи додаткові засоби протиповітряної оборони.

Крім того, за повідомленнями російських джерел, нові російські безпілотники середньої дальності вже збільшили радіус дії приблизно до 70 кілометрів, хоча це все ще значно менше можливостей українських аналогів.

Експерти також попереджають, що технологічна перевага на фронті рідко зберігається надовго, оскільки обидві сторони постійно вдосконалюють свої системи.

Під удар потрапляють елітні російські підрозділи

Українські оператори безпілотників повідомляють про дедалі частіші атаки на бази та штаби російського підрозділу "Рубікон", який вважається одним із найефективніших дронових формувань РФ.

Командир одного з українських підрозділів БПЛА у Краматорську, який попросив не називати його імені, сказав, що він кілька разів зустрічав підрозділи "Рубікону" з моменту їх появи на початку 2025 року, але нещодавно вони, схоже, відійшли від його сектору відповідальності. Це зробило підрозділ набагато вільнішим у плануванні дій.

"Ми бачимо, як передові частини, такі як "Рубікон", відступають", – сказав Анатолій Храпчинський, резервіст Повітряних сил України, який керує розробкою компанії Fly Group Ukraine, що займається радіоелектронною боротьбою. "Ми дуже успішно атакуємо їхні штаби, і вони, відповідно, намагаються відійти від зони удару".

Водночас аналітики наголошують, що говорити про стратегічний перелом у війні поки зарано. Проте українські дрони суттєво ускладнюють логістику російської армії та посилюють тиск на окупаційні війська.

Удари по глибокому тилу окупантів - останні новини

Нагадаємо, Україна серйозно взялася за реалізацію плану щодо ізоляції окупованого Криму. За оцінкою командувача СБС Роберта Бровді, завдяки кампанії українських ударів за останній місяць рух транспорту на трасі, що з'єднує Ростов, Маріуполь, Мелітополь і Крим, скоротився більш ніж на дві третини. Протягом наступного місяця Україна вже повністю контролюватиме цю дорогу.

За даними Politico, Україна хоче отримати від своїх союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою перевагу над Росією на полі бою. За словами джерел, кожному з союзників буде запропоновано виділити від 2 до 6 мільярдів доларів для досягнення цільового показника в 20 мільярдів доларів, "це може бути як допомога, так і кредит".

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