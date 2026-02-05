Робо-авіаносці і робо-ППО: війна в Україні стає усе неймовірнішою, - Forbes (відео)

На фронті в Україні дрони перевозять дрони, щоб полювати на інші дрони, які заважають літати решті дронів.

Безпілотники та роботизовані системи стали ключовим фактором, який визначає ситуацію на полі бою та загалом у всій російсько-українській війні. Одна з найновіших тенденцій у цьому протистоянні – усе активніше використання наземних роботів для підтримки або навпаки для нейтралізації безпілотних літальних апаратів. Про це пише Forbes.

Автор публікації зазначає, що до недавнього часу наземні роботи в основному використовувалися для логістики та евакуації поранених. Тепер спектр завдань, які вони виконують, значно розширився. Наприклад, усе частіше наземні дрони використовуються як платформи для дистанційного запуску звичайних FPV-безпілотників.

Одним з головних недоліків малих БПЛА є обмежений ресурс батареї і, як наслідок, відносно малий час і дистанція польоту. Це стало проблемою, коли взаємна "кілл-зона" на фронті розширилася, і операторам БПЛА довелося відійти на кілька кілометрів від передової.

Пом’якшити цю комплексну проблему допомагають наземні роботи, які підвозять FPV-безпілотники ближче до передової, і вже там вони піднімаються в небо із повним зарядом власної батареї. Forbes зокрема посилається на відео від української компанії Temerland, де показано, як це працює у випадку із наземним роботом "Гном".

На опублікованих відеозаписах показано, як "Гном" несе чотири квадрокоптери, попарно встановлені на ньому. Квадрокоптери спеціально сконструйовані з плоским профілем для зручного штабелювання. Після досягнення пускового рубежу FPV-дрони вільно злітають з "Гнома" і вирушають полювати на окупантів. При цьому сам "Гном" залишається на пусковому рубежі, виконуючи функції ретранслятора для зв’язку з FPV-дронами.

Своєю чергою росіяни шукають способи пробитися крізь українську стіну дронів, аби загарбати якомога більше чужої території. Одним з новітніх інструментів тут стає інтеграція систем радіоелектронної боротьби на наземних роботах.

Зокрема Forbes розповідає, як росіяни викориистовують з цією метою наземний роботизований комплекс "Курьер". Він вже більше року широко використовувався для логістичних завдань. Однак віднедавна росіяни почали ставити на нього системи радіоелектронної боротьби "Пероед-М" та "Шлейф", які вважаються особливо ефективними проти українських БПЛА.

У публікації зазначається, що такі системи РЕБ, як "Пероед-М" та "Шлейф", є надто важкими для перенесення солдатами на собі під час штурму. Якщо встановити їх на автомобіль чи БМП, цю техніку швидко виявлять та знищать. А от наземний робот є достатньо потужним і разом з тим достатньо компактним, аби нести на собі комплекс РЕБ, підтримуючи загарбників під час пішого штурму.

Війна в Україні: зброя і техніка

Як писав УНІАН, українські військові в окремих випадках збивають російські безпілотні апарати "Shahed" за допомогою транспортних літаків АН-28, на яких встановлено кулемети M134 Minigun.

Також ми розповідали, що від середи у росіян на фронті повністю вимкнувся супутниковий зв’язок Starlink. Відтепер на території України можуть працювати виключно ті термінали, що були внесені до "білого списку".

