Фахівці повідомили про необхідність збільшення їхнього виробництва.

Сили оборони України отримали на озброєння ракетні комплекси Vampire, призначені для знищення повітряних цілей. За словами аналітиків Defence Express, ВМС ЗСУ вперше продемонстрували, як ракети APKWS успішно знищують Х-59.

Зокрема, 25 січня Військово-морські сили ЗС України оприлюднили унікальні кадри з Одещини. На відео зафіксовано, як екіпаж одного з катерів ВМС знищив ракету Х-59, яку ворог запустив з літака Су-57 по цивільній інфраструктурі морського торгівельного порту "Південний".

За думку аналітиків, найбільш цікавою деталлю відео є те, що перетворити Х-59 на брухт вдалося за допомогою ракети APKWS. Тому це перший задокументований випадок використання цього виду озброєння проти саме такої цілі.

"Це, схоже, перший принаймні публічний випадок, коли нашим військовим вдалося збити цю ракету саме за допомогою APKWS. До прикладу, раніше, у лютому 2024 року, ВМС ЗСУ показали як ракетні установки Vampire під APKWS збивають "Шахеди", - зазначають аналітики.

Йдеться, що APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) є високоточним озброєнням, що поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з напівактивним лазерним наведенням. Перші повідомлення про передачу цього озброєння від Німеччини з'явилися у 2023 році, а його перше застосування проти російських цілей стало відомим влітку того ж року.

У рамках оборонної допомоги Україні було замовлено 14 установок Vampire, і всі вони вже перебувають на озброєнні ЗСУ. Ці комплекси ефективно використовуються як для знищення ворожих дронів, так і ракет. Варто зазначити, що їхнє постачання від виробника, компанії L3Harris Technologies, тривало шість місяців для перших чотирьох систем.

За словами аналітика Колбі Бадхвара, наразі США поставили Україні лише 14 одиниць, хоча необхідна кількість значно вища - близько 140. Це пов'язано з наявністю значних запасів ракет Hydra 70 у світі, а компанія BAE Systems здатна виробляти до 25 тисяч комплектів APKWS щорічно, що дорівнює приблизно 2080 одиницям на місяць.

"З огляду на те, що Сили оборони України сьогодні мають дефіцит засобів для протидії ворожим ракетам і дронам, постачання більшої кількості ракетних установок Vampire та ракет до них могло б стати чудовим підсиленням нашої протиповітряної оборони", - наголошують у Defence Express.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман припустив, чим українські бійці знищать Кримський міст. За його словами, швидше за все, це мають бути ракети "земля-земля" або "повітря-земля", які Україна має.

Також Гетьман пояснив, чому КНДР зазнає великих втрат на фронті. Він зазначив, що причиною цього є те, що військові Північної Кореї отримують бойові розпорядження через перекладача, адже мають мовний бар'єр з росіянами.

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