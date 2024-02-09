Фахівці зможуть дослідити "Шахед" супротивника, який не вибухнув, поділилися у поліції.

У Дніпропетровській області біля одного із сіл на території пустиря знайшли майже цілий ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед".

Нещодавно безпілотник супротивники запустили по українських цивільних об’єктах, а сили протиповітряної оборони України змогли його приземлити, йдеться у повідомленні Поліції Дніпропетровської області, опублікованому у Telegram в п'ятницю вранці, 9 лютого.

Безпілотник знайшли вибухотехніки відомства. За словами вибухотехніків, отримати для проведення дослідження вцілілий "Шахед" - це "велика удача". Вибухотехніки додали, що бойова частина безпілотники не вибухнула, і всій його агрегати залишилися на місці.

"…Наступний етап - обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями", - процитували у поліції вибухотехніків.

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Росіяни вже багато разів атакували українську територію ударними дронами, є багато руйнувань, постраждалих та жертв. Захисники України активно борються з ворожими "залізними пташками", зокрема, перехоплюють їх, перепрограмовують та згодом використовують проти загарбників. Дронові втрати ворога на 9 лютого 2024 року величезні - ліквідовано 7 209 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що у 2024-му українська держава виробить мільйон FPV-дронів, які допомагають нашим воїнам нищити, зокрема, техніку й озброєння росіян.

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