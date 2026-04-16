Японія вперше з часів Другої світової війни помʼякшить правила експорту зброї, - Reuters

Майбутнє пом'якшення японської політики щодо експорту озброєнь допоможе західним країнам зменшити свою залежність від США.

Японія уперше після завершення Другої світової війни помʼякшить правила щодо оборонного експорту. На тлі політики президента США Дональда Трампа, такий крок з боку Токіо викликав жвавий інтерес у різних куточках світу.

Як повідомляє Reuters із посиланням на неназваних урядовців, Японія має офіційно ухвалити нові правила вже цього місяця. Серед потенційних клієнтів – польські збройні сили та філіппінський флот.

За словами двох японських чиновників, однією з перших угод, яку, ймовірно, схвалить уряд Санае Такаїчі, стане експорт вживаних фрегатів на Філіппіни, які перебувають у стані морського протистояння з Пекіном у Південно-Китайському морі. Далі можуть послідувати поставки систем протиракетної оборони.

Варшава і Токіо також можуть допомогти заповнити прогалини в арсеналах один одного,розвиваючи співпрацю в системах протидії дронам та радіоелектронної боротьби, заявив заступник глави місії посольства Польщі в Японії Маріуш Богушевський. Минулого року польська WB Group підписала попередню угоду щодо безпілотників з японським виробником літаків ShinMaywa.

Троє європейських дипломатів кажуть, що майбутнє пом'якшення японської політики щодо експорту озброєнь допоможе західним країнам зменшити свою залежність від США. Непередбачуваність Трампа, така як його погрози вийти з НАТО та вторгнутися до Гренландії, також посилила прагнення до диверсифікації джерел постачання зброї.

Однією з цілей зміни правил Японії щодо експорту зброї є створення в Азії ланцюгів постачання оборонної продукції, які не залежатимуть від США, сказав представник правлячої партії.

