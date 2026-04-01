Японія отримає 'Томагавки': перший есмінець готується до бойових випробувань, - BI

Перший есмінець Японії з "Томагавками" готується до повної готовності вже цього року.

Перший японський есмінець, оснащений крилатими ракетами Tomahawk, невдовзі розпочне бойові випробування. Йдеться про корабель JS Chokai, модернізацію якого вже завершено, пише Business Insider.

Міністерство оборони зазначає, що повна оперативна готовність корабля очікується вже в найближчі місяці після серії навчальних пусків. Есмінець пройшов модернізацію у США, де також відбулося навчання екіпажу. Це стало частиною довгострокової угоди між Японією та США щодо закупівлі цих ракет.

Загалом Токіо планує отримати до 400 ракет різних модифікацій до 2027 року. Ракети Tomahawk відомі своєю високою точністю та дальністю понад 1600 км, а нові версії можуть вражати як наземні, так і морські цілі.

Паралельно Японія розвиває власні ударні можливості. Зокрема, модернізована ракета Type 12 значно збільшить дальність ураження, а також ведеться робота над гіперзвуковими системами для оборони островів.

Експерти вважають, що ці кроки свідчать про зміну оборонної стратегії Токіо – від суто захисної до більш гнучкої та далекобійної. Це пов’язано з потенційними загрозами в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема з боку Китаю.

Водночас аналітики попереджають, що активне використання "Томагавків" у сучасних конфліктах створює додаткове навантаження на їх виробництво, що може вплинути на готовність союзників у разі великого протистояння.

Як повідомляв УНІАН, крилатих ракет Tomahawk Сполученим Штатам вистачить на лічені місяці, якщо вони й далі так активно битимуть ними по Ірану. Тим часом на поповнення запасів знадобляться роки й мільярди доларів.

Загалом посадовці оцінюють запаси цих ракет як "тривожно низькі". Експерти ж оцінили два фактори: скільки всього ракет Tomahawk могло бути у США до початку бойових дій та якими є поточні темпи виробництва.

