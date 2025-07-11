Деякі європейські фірми неправдиво маркують свою зброю як "перевірену в бою".

Деякі недобросовісні європейські виробники дронів намагаються вивідати і вкрасти секрети українських компаній, щоб потім використовувати ці дані у своїх маркетингових кампаніях і "підробляти" бойові випробування.

Як розповів виданню The Telegraph генеральний директор української фірми з виробництва дронів Skyeton Роман Княженко, деякі західні компанії-виробники заявляють про "проведені бойові випробування" після всього кількох коротких польотів, проведених далеко від лінії фронту.

"У результаті європейські уряди вклали мільярди фунтів у системи, які насправді не працюють, відволікаючи ресурси від оборони своїх країн і підтримки України", - пише видання.

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Так, Княженко розповів, що виробники дронів відвідують його компанію з пропозиціями про співпрацю, але насправді використовують ці візити, щоб вивідати секрети:

"Багато європейських виробників дронів роблять фантастичну роботу, і ми співпрацюємо з низкою з них. Але інші обіцяють багато чого тільки для того, щоб поговорити з вами побільше, дізнатися, які у вас секрети, а потім зникають. Ці нечесні компанії намагаються винюхати, як ми працюємо, які рішення в нас є, які працюють на полі бою. Потім вони створюють красиві презентації про те, як вони працюють в Україні. Але насправді вони здійснили всього пару польотів у Львові".

За словами Княженка, іноді в текстах презентацій дронів з Європи він читає "буквально свої власні слова, без будь-яких змін".

У результаті, зазначає він, мільярди доларів ідуть компаніям, які досі не мають уявлення про те, чим вони займаються, і фактично, країна, яка закуповує такі дрони, "інвестує в технологію, яка насправді є підробкою".

Так, він навів приклад із постачанням камер для їхнього дрона Raybird від європейської компанії, з яких тільки половина була в робочому стані.

На його думку, одна з основних проблем полягає в нерозумінні деякими європейськими компаніями складнощів, пов'язаних із виробництвом БПЛА.

"Вони думають, що, приїхавши сюди і подивившись чийсь завод, вони легко зможуть створити те ж саме у себе".

При цьому він навів як приклад виробництво, наприклад, автомобілів, де такий підхід неможливий. Він наголосив, що українські виробники постійно вдосконалюються і накопичують досвід - "три роки тут здаються 20 роками мирного часу".

"Дехто думає: це легко, ми просто зробимо це. Але всередині компанії ми накопичуємо тисячі секретів, прийомів і досвіду. Без усього цього нічого не буде працювати як треба", - наголосив він, додавши, що більшість країн "далеко відстають" від України в галузі боротьби з безпілотниками...

Замість того, щоб фінансувати стартапи, Княженко закликав західні країни розглянути можливість фінансування українських заводів на їхній території.

Західні дрони - новини

Французький стартап Harmattan AI на замовлення від департаменту оборонних закупівель Міноборони Франції розробив рідкісний зенітний дрон, який отримав назву Gobi. Він був спеціально розроблений для того, щоб перехоплювати інші БПЛА.

Також повідомлялося, що американський стартап HavocAI і венчурний підрозділ компанії Lockheed Martin повідомили про початок співпраці з метою створення і виробництва середніх морських дронів.

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